Более полутора тысяч человек в Карелии сделали прививки от коронавируса

В Карелии продолжается иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V", сообщили в Минздраве Карелии.

В республику поступило 3442 дозы вакцины, которая распределена по медицинским организациям. Городские поликлиники Петрозаводска - № 1,2,3,4 получили соответственно 620, 437, 345,630 доз, железнодорожная поликлиника - 70. ГУП "Карелфарм" вакцина из очередной поступившей партии в 2200 доз доставляется и в центральные районные больницы - в объеме от 20 до 260 доз в зависимости от численности населения, уровня заболеваемости коронавирусом и количества записавшихся на вакцинацию.

На 19 января уже привиты первым компонентом вакцины 1503 человека, вторым - 403. Наиболее активно вакцинация проходит в Петрозаводске: в первой поликлинике привито 365 человек, во второй - 357, в третьей - 310, в четвертой - 436. Вчера вакцинация началась в Калевальском, Прионежском и Сегежском районах.

Очередные партии вакцины, поступление которых ожидается в ближайшее время, будут незамедлительно доставлены в медицинские организации. Всего планируется привить около 300 тысяч жителей республики.