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Более семи тысяч кубометров мусора вывезли из Петрозаводска

Новости. Общество
12:56, 08 Августа 2020
фото: © ОНФ Карелия
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В столице Карелии продолжается ликвидация незаконных свалок.

С мая этого года вывезли и утилизировали уже более семи тысяч кубометров отходов, информирует паблик регионального правительства "Республика Карелия".

Сообщается, что также подрядчики расчистят от мусора территории на улицах Кукковка, Бараний Берег и Сулажгорская (около Сулажгорского кладбища), на проездах Дорожников и Энергетиков, на территориях возле дома № 15 на Шуйской улице, дома № 12 на улице Октября, дома №13Б на Краснофлотской улице, у пересечения Беломорской и Боровой улиц, гаражно-строительных кооперативов в районе Рыбка и др.

Ранее сообщалось, что в Карелии устроили свалку мусора по соседству с памятным крестом спецпереселенцам.

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