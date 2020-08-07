Более семи тысяч кубометров мусора вывезли из Петрозаводска

В столице Карелии продолжается ликвидация незаконных свалок.

С мая этого года вывезли и утилизировали уже более семи тысяч кубометров отходов, информирует паблик регионального правительства "Республика Карелия".



Сообщается, что также подрядчики расчистят от мусора территории на улицах Кукковка, Бараний Берег и Сулажгорская (около Сулажгорского кладбища), на проездах Дорожников и Энергетиков, на территориях возле дома № 15 на Шуйской улице, дома № 12 на улице Октября, дома №13Б на Краснофлотской улице, у пересечения Беломорской и Боровой улиц, гаражно-строительных кооперативов в районе Рыбка и др.

Ранее сообщалось, что в Карелии устроили свалку мусора по соседству с памятным крестом спецпереселенцам.