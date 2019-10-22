Более сотни тысяч жителей Карелии привились от гриппа

В республике продолжается вакцинация населения против вирусов гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок, сообщили в Минздраве Карелии.

На 20 октября бесплатную иммунизацию вакциной, содержащей штаммы вирусов, прогнозируемых к циркуляции в эпидсезон, уже прошли почти 117 тысяч человек, в том числе более 32 тысяч детей.

До начала сезонного подъема заболеваемости гриппом планируется привить почти половину жителей республики.

Привиться бесплатно можно в территориальной поликлинике по месту жительства.

В Петрозаводске это можно сделать в мобильном прививочном пункте возле ТРК "Лотос Плаза" на Лесном проспекте до 27 октября.