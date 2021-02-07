Более ста самосвалов снега вывезено за ночь с улиц Петрозаводска

Администрация Петрозаводска сообщает, что занятый уборкой города подрядчик вывез с улиц карельской столицы более ста самосвалов снега за ночь.

Представители компании "ТехРент" вывозили минувшей ночью снег с Красной улицы, с Березовой аллеи и Лососинского шоссе (с кольца), с улиц Гоголя, Казарменской и Красноармейской (в районе моста). Всего за ночь силами подрядчика было вывезено более 100 самосвалов снега. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сообщается, что сегодня уборка перечисленных магистралей будет продолжена. Помимо этого, автогрейдер будет работать в районе Октябрьского проспекта.

После снегопадов работы по содержанию улиц Петрозаводска ведутся круглосуточно. К уборке и распределению противогололёдных материалов привлечены мобильные бригады и специализированная техника, утверждают в мэрии.

Ранее сообщалось, что снег в Петрозаводске убирают в "усиленном режиме".