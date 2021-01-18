Более трех десятков детей в Карелии за сутки заразились коронавирусом

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 18 января по статистике в Карелии было 32843 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3102 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 19 января, – уже 33123 ковидных больных, из них 3136 – это дети, то есть за сутки в Карелии 34 ребенка заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 280 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 33123 человека. Выздоровели – 27406. Умерли 202 пациента.