Более трети избирателей Карелии уже проголосовали

В Карелии проголосовали более 30 процентов избирателей к 15 часам.

По информации карельской Центральной избирательной комиссии, 19 сентября к 15:00 на избирательных участках республики проголосовали 32,96% жителей региона, имеющих право голоса. Это 167 855 избирателей.

Ранее сообщалось, что на 12:00 явка в Карелии составляла 27,63%.

Напомним, в республике проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет. Голосование проводится в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Сегодня избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.