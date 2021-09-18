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Более трети избирателей Карелии уже проголосовали

Новости. Общество
16:42, 19 Сентября 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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В Карелии проголосовали более 30 процентов избирателей к 15 часам.

По информации карельской Центральной избирательной комиссии, 19 сентября к 15:00 на избирательных участках республики проголосовали 32,96% жителей региона, имеющих право голоса. Это 167 855 избирателей.

Ранее сообщалось, что на 12:00 явка в Карелии составляла 27,63%.

Напомним, в республике проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет. Голосование проводится в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Сегодня избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
karelets
2021-09-19 17:25:29
Волне достаточно. И считать меньше придется. Караул устал.
Изя
2021-09-19 16:51:38
Ну , дела . Как теперь посчитать , чтобы победить пиндосам , просто не понимаю ))) :)
Гость
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