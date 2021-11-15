Более трети всех преступлений в Карелии совершены под влиянием алкоголя

По статистике, 34,5% всех преступлений, расследованных в Карелии, совершается в состоянии алкогольного опьянения.

По данным прокуратуры республики, из общего числа расследованных за 10 месяцев текущего года в Карелии преступлений 34,8% были совершены в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество таких преступлений снизилось на 11,6% (с 1 996 до 1 764).

Снизилось на 49,3% (с 69 до 35) количество преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии наркотического опьянения. Более чем вдвое сократилось и число людей, совершавших преступления в состоянии наркотического опьянения.

Всего в текущем году зарегистрировано 580 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Также в Карелии снизилось на 7,8% количество зарегистрированных преступлений (119), связанных с незаконным оборотом оружия.

Осталась неизменной преступность среди несовершеннолетних — малолетние преступники 326 раз нарушили закон на территории Карелии.