Более тридцати больных пневмонией были госпитализированы за сутки в Карелии

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о развитии ситуации с заболеваемостью внебольничной пневмонией в республике.

За сутки в Карелии госпитализированы 34 человека с внебольничной пневмонией. Об этом информирует оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.

За день смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2108 пациентов, 86 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



По данным на 13 ноября, общее число инфицированных коронавирусом в Карелии стремительно приближается к 10 тысячам