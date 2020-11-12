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Более тридцати больных пневмонией были госпитализированы за сутки в Карелии

Новости. Общество
09:12, 13 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о развитии ситуации с заболеваемостью внебольничной пневмонией в республике.

За сутки в Карелии госпитализированы 34 человека с внебольничной пневмонией. Об этом информирует оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом. 

За день смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2108 пациентов, 86 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

По данным на 13 ноября, общее число инфицированных коронавирусом в Карелии стремительно приближается к 10 тысячам

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