Более тысячи человек приняли участие в "Цифровом забеге" в Петрозаводске (ФОТО)

Карелия присоединилась к Всероссийской акции, посвященной переходу на цифровое ТВ и установила рекорд по количеству участников масс-старта.

В День бега, 21 сентября, на центральном республиканском стадионе "Спартак" в рамках "Кросса нации-2019" состоялся "Цифровой забег". Как мпояснили в карельском правительстве, акция призвана привлечь внимание к переходу на цифровое телевизионное вещание и предстоящему отключению аналоговой трансляции федеральных телеканалов, которое состоится 14 октября в 21 субъекте России, в том числе в Карелии.

В Ленинградской, Вологодской и Курской областях, Крыму и на Алтае спортсмены пробежали дистанцию в 5040 метров, которые символизируют число башен, входящих в сеть цифрового эфирного вещания. В Севастополе длина дистанции составила 2019 метров – в честь года перехода страны на "цифру". В Вологде состоялся "цифровой" забег на джамперах, в Волгограде - соревнования для маленьких бегунов и зарядка для волонтеров.

Карелия стала единственным регионом, где участникам масс-старта была предоставлена возможность пройти общую дистанцию в два километра скандинавской ходьбой.

Приветствовала "цифровых бегунов" руководитель администрации главы Карелии Татьяна Игнатьева.

"Мы открываем новую эру - эру перехода на цифровое телевидение. И все, кто бежит сегодня, пропагандируют современные технологии, активную жизненную позицию и здоровый образ жизни", - сказала она.

Татьяна Игнатьева также отметила, что в этом году в Карелии рекордное количество участников в подобных спортивных мероприятиях за последние двенадцать лет – полторы тысячи участников "Кросса нации", из них больше тысячи человек изъявили желание пройти или пробежать дистанцию массовых стартов.

Участников цифрового забега наградили в трех номинациях. "Самым старшим участником" стал спортсмен 1936 года рождения. "Самая юная участница" - шестимесячная спортсменка преодолела 2 километра у папы на руках. А "Самая большая семья" была представлена шестью участниками - мама, папа, двое детей, бабушка и прабабушка не остались дома в этот солнечный день и присоединились к акции. Все номинанты получили специальные призы – приставки цифрового телевидения. Такие же приставки были вручены победителям спортивных забегов. Перед стартом участники забега зарядились энергией танцевального флешмоба.

Переходом на "цифру" решается важная социальная задача: для жителей становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов. Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения – это высокое качество изображения и звука. Задать вопросы по переходу на "цифру" или пригласить волонтера, который поможет подключить телевизор к цифровому вещанию, можно по телефону региональной круглосуточной горячей линии: 8-800-200-33-60.