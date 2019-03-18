Более тысячи вакцин от кори закупят в Карелии

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С 1 апреля будут проведены мероприятия по подчищающей иммунизации против кори, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
В пятницу, 15 марта, состоялась межведомственная комиссия при Минздраве Карелии по вопросам подготовки республики к проведению мероприятий по подчищающей иммунизации против кори. Для этих целей в республике выделены деньги для закупки дополнительно 1120 доз живой коревой вакцины.
Дополнительная прививочная компания пройдет с 1 апреля по 1 октября. Пройти вакцинацию предложат людям, которые не делали прививки в детстве (дважды), и не переболели корью, а потому не имеют иммунитета против вируса.
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