Более тысячи вакцин от кори закупят в Карелии

С 1 апреля будут проведены мероприятия по подчищающей иммунизации против кори, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

В пятницу, 15 марта, состоялась межведомственная комиссия при Минздраве Карелии по вопросам подготовки республики к проведению мероприятий по подчищающей иммунизации против кори. Для этих целей в республике выделены деньги для закупки дополнительно 1120 доз живой коревой вакцины.

Дополнительная прививочная компания пройдет с 1 апреля по 1 октября. Пройти вакцинацию предложат людям, которые не делали прививки в детстве (дважды), и не переболели корью, а потому не имеют иммунитета против вируса.



