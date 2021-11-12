Больница в Карелии требует от земского доктора вернуть миллион рублей

Пудожская ЦРБ пыталась через суд взыскать выплату в один миллион рублей с земского доктора, который не отработал в учреждении 5 лет.

В Пудожский районный суд обратилось ЦРБ с заявлением к медицинскому работнику о взыскании миллиона рублей. Врач получил выплату по программе «Земский доктор», однако, не отработал согласно договору пяти лет в больнице и уволился. Он должен был вернуть в бюджет республики деньги согласно отработанному времени. Земский доктор требование не исполнил. В связи с чем, Пудожская ЦРБ просила взыскать со своего бывшего медработника выплату, проценты за пользование чужими деньгами и судебные расходы, сообщается на сайте районного суда.

Судом установлено, что Арбитражный суд признал этого медика банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. При этом требование больницы о возврате выплаты по программе «Земский доктор» включено в реестр требований кредиторов.

«При таких обстоятельствах, поскольку ответчик признан банкротом, требования кредитора уже включены в реестр, исковое заявление ЦРБ судом оставлено без рассмотрения. Определение не вступило в законную силу», - говорится в сообщении Пудожского районного суда.

Напомним, в Карелию приехали 44 медика за 53 миллиона рублей.