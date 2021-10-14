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Больница в Петрозаводске отказалась принять ребенка с матерью из-за отсутствия прививки от ковида

Новости. Общество
06:40, 14 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Детская республиканская больница в Петрозаводске отказалась принять на плановое обследование маму с ребенком из-за отсутствия справки о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщила подписчица группа «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«Все документы, анализы готовились заранее (за 2 недели), записались за 2 месяца, ПЦР-тесты отрицательные, ни один врач про обязательную прививку для поступления не говорил!!! В результате нас не приняли, написали мне письменный отказ, сказав, что это постановление от Минздрава, и они поделать ничего не могут», — пожаловалась подписчица.

Она разместила фотографию документа, который получила в больнице.

По ее словам, она не могла оставить дочь одну в больнице, как предлагали врачи.

«Из-за перенесенного за последние 3 месяца (2 операции), тяжелейшее восстановление, она патологически боится врачей и без меня лечь не может, тем более, у нее инвалидность и по закону я должна сопровождать ее в медучреждениях», — написала женщина.

Теперь она боится за здоровье дочери.

«Сейчас должны были лечь, чтобы решить, как лечить дальше, т.к у нее в животе дыра!!! Но нас не приняли ссылаясь на постановление, хотя Парфенчиков сказал, что прививку начнут требовать с 1-го ноября!!! Куда мне идти? Я в шоке!!!», — возмущена подписчица.

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Комментарии

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belka lisa
2021-10-14 10:01:46
ты глупая мамаша. башкой нужно было думать, когда собиралась на операцию с дитём....... прививку сделать заранее...сто раз перестраховаться, как говорится. сама виновата!!!!!!!!!!!!
User
2021-10-14 09:38:42
Недопущении невакцинированных граждан на плановую госпитализацию или лечение противоречат федеральному закону № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
Жалоба в страховую компанию, выдавшую полис, ФОМС, Минздрав и Прокуратуру!
комба
2021-10-14 09:54:54
User, сторож без образования, сваливший за халявой в другой регион, советы дает. Не смеши моего кота.
Дубина
2021-10-14 09:18:00
Тех ,кто "работает" в Минздраве давно пора в дворники определить,если нет головы подумать какие фитульки они пишут к исполнению...
Дурдом и безысходность....
asusls
2021-10-14 08:55:17
Ужас. В тексте еще написали, что "при поступления в качестве мамы по уходу предоставить сведения о вакцинации или сведения об мед.отводе от вакцинации" . Я не понимаю у нас борятся с заразой или навязывают вакцинацию? С мед. отводом значит можно, а без вакцинации нельзя. Все происходящее у нормальных людей вызывает только шок.
Константин Сергеевич
2021-10-14 08:51:07
Не верю!
комба
2021-10-14 08:39:52
Где дмитриевские защитники и нобелевские лауреаты? Воды в рот набрали.
drug
2021-10-14 07:49:25
Жалоба в СУСК и Прокуратуру.
Раз такое придумал Минздрав РК - то еще жалоба в Москву и в РК виновных поставят в неудобную позу.
Гость
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