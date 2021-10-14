Больница в Петрозаводске отказалась принять ребенка с матерью из-за отсутствия прививки от ковида

Детская республиканская больница в Петрозаводске отказалась принять на плановое обследование маму с ребенком из-за отсутствия справки о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщила подписчица группа «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«Все документы, анализы готовились заранее (за 2 недели), записались за 2 месяца, ПЦР-тесты отрицательные, ни один врач про обязательную прививку для поступления не говорил!!! В результате нас не приняли, написали мне письменный отказ, сказав, что это постановление от Минздрава, и они поделать ничего не могут», — пожаловалась подписчица.

Она разместила фотографию документа, который получила в больнице.

По ее словам, она не могла оставить дочь одну в больнице, как предлагали врачи.

«Из-за перенесенного за последние 3 месяца (2 операции), тяжелейшее восстановление, она патологически боится врачей и без меня лечь не может, тем более, у нее инвалидность и по закону я должна сопровождать ее в медучреждениях», — написала женщина.

Теперь она боится за здоровье дочери.

«Сейчас должны были лечь, чтобы решить, как лечить дальше, т.к у нее в животе дыра!!! Но нас не приняли ссылаясь на постановление, хотя Парфенчиков сказал, что прививку начнут требовать с 1-го ноября!!! Куда мне идти? Я в шоке!!!», — возмущена подписчица.