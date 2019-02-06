Больницам и школам предложили закупать обогащенный минералами хлеб

Роспотребнадзор подготовил законопроект, согласно которому больницы, школы и социальные объекты предлагается обязать закупать только обогащенный витаминами и минералами хлеб.

Законопроект подразумевает внесение изменений в статью №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", передает RNS. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщает издание.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что согласно Основам государственной политики России в области здорового питания до 2020 года, утвержденным правительством в 2010 году, доля обогащенных витаминами и минералами изделий должна составлять 50% от общего объема выпуска хлеба, однако сейчас этот показатель не превышает 2%. При этом государственные и муниципальные медицинские, образовательные и социальные организации такие продукты практически не закупают.

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