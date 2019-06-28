Больницам запретили закупать импортные бинты и подгузники

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое расширило список медицинских изделий, которые государственным и муниципальным медучреждениям не следует закупать у зарубежных производителей.

Документ размещен в пятницу на официальном сайте правительства РФ.

Обновленный перечень изделий, при выборе которых нужно отдавать предпочтение товарам отечественного производства, дополнен 14 позициями, пишет "Интерфакс".

В том числе перечень пополнился "марлей медицинской отбеленной хлопчатобумажной", "бинтами стерильными и нестерильными марлевыми", медицинскими масками, перевязочными стерильными пакетами и тампонами, противопролежневыми матрацами и др. В списке также появились "изделия санитарно-гигиенические - абсорбирующее белье (подгузники, пеленки)" - тем не менее, сделано исключение для подгузников размера XS.

В перечне также появились аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппараты ингаляционного наркоза, эндопротезы суставов конечностей, костыли, кресла-стулья с санитарным оснащением, ортопедическая детская обувь и экзопротезы грудных (молочных) желез на основе силиконового геля, а также различные наборы биохимических реагентов.

В предыдущей версии перечня от 5 февраля 2015 года эти позиции отсутствуют.

Как говорится в сообщении на сайте правительства РФ, "аналоги каждого из этих медицинских изделий производятся в достаточном объёме не менее чем двумя российскими компаниями".