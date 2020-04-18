890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Круг контактов больного коронавирусом из Кондопоги установлен 1
Сегодня 14:17
В Карелии адвокат рассказал о ситуации в колонии во время эпидемии коронавируса 3
Сегодня 10:49
Как самоизоляция изменила жизнь глубинки Карелии 2
Сегодня 15:27
Супруга заразившегося коронавирусом депутата выписана из больницы в Карелии 4
Сегодня 09:48
Участок трассы в Карелии перекроют для проезда грузовиков
Сегодня 09:00

Больницу в Карелии готовят для приема зараженных коронавирусом

Новости. Общество
16:11, 18 Апреля 2020
фото: Игорь Корсаков / ВК
Загрузка...

Вице-премьер правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков провел осмотр Питкярантской ЦРБ, которая должна принимать пациентов с COVID-19.

На своей странице в соцсети Игорь Корсаков сообщил, что инфекционное отделение больницы будет развёрнуто на 40 коек. В настоящее время там ведутся ремонтные работы, которые планируется завершить к середине следующей недели.

"В ГБУЗ РК "Питкярантская ЦРБ" оборудовано 2 шлюза (входной и выходной), препятствующие возможному распространению инфекции, через которые будут проходить медицинские сотрудники. Помимо этого в больнице проведена кислородная подводка. Хочу поблагодарить главных врачей ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова" Т.Д. Карапетяна и ГБУЗ РК "Республиканский онкологический диспансер" Э.А. Хидишяна за оказанную помощь учреждению, сегодня в ГБУЗ РК "Питкярантская ЦРБ" ими направлены 13 комплектов резервуаров для увлажнения, а также переходники и трубки для оснащения кислородной системы. По завершении работ инфекционное отделение будет полностью оснащено всем необходимым для оказания помощи пациентам, которые заболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19", - написал Корсаков.

Ремонт также производиться в гостинице для проживания медицинского персонала, борющегося с COVID-19. В гостинице ремонтные работы будут завершены к концу следующей недели, сообщил Игорь Корсаков.

Ранее сообщалось, что врачи Беломорска помещены в обсерватор из-за умершей пациентки с подозрением на коронавирус.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.04.2020, 12:00
В Карелии 16 человек умерли от внебольничной пневмонии менее чем за две недели
14.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил режим самоизоляции
13.04.2020, 09:52
Четвертый заболевший коронавирусом выявлен в Карелии
11.04.2020, 21:41
В Карелии подтвердился третий случай заражения коронавирусом
12.04.2020, 11:33
Из-за большого круга контактов заболевшей коронавирусом в Сегеже вводится особо жесткий контроль за самоизоляцией
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Аналитика

17.04.2020 12:36
Обществоведение
"Что в Америке творится!" 8
Жители села Педасельга Прионежского района Карелии рассказали, как живут на "карантине".
Совхоз в Видлице – территория отчаяния 3
16.04.2020 10:36
"Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть" 17
15.04.2020 13:31
Не до жиру 19
14.04.2020 11:38
"Произойдет эффект домино" 15
13.04.2020 16:50
Вся аналитика

Чтиво

17.04.2020 11:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
От заболеваний спины и суставов, детских болячек, гинекологических проблем не отмахнёшься и не запрёшься дома.
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 1
17.04.2020 11:32
Коммуналка, страховка, кредит – не выходя из дома
17.04.2020 09:16
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»