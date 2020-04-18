Больницу в Карелии готовят для приема зараженных коронавирусом

Вице-премьер правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков провел осмотр Питкярантской ЦРБ, которая должна принимать пациентов с COVID-19.

На своей странице в соцсети Игорь Корсаков сообщил, что инфекционное отделение больницы будет развёрнуто на 40 коек. В настоящее время там ведутся ремонтные работы, которые планируется завершить к середине следующей недели.

"В ГБУЗ РК "Питкярантская ЦРБ" оборудовано 2 шлюза (входной и выходной), препятствующие возможному распространению инфекции, через которые будут проходить медицинские сотрудники. Помимо этого в больнице проведена кислородная подводка. Хочу поблагодарить главных врачей ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова" Т.Д. Карапетяна и ГБУЗ РК "Республиканский онкологический диспансер" Э.А. Хидишяна за оказанную помощь учреждению, сегодня в ГБУЗ РК "Питкярантская ЦРБ" ими направлены 13 комплектов резервуаров для увлажнения, а также переходники и трубки для оснащения кислородной системы. По завершении работ инфекционное отделение будет полностью оснащено всем необходимым для оказания помощи пациентам, которые заболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19", - написал Корсаков.

Ремонт также производиться в гостинице для проживания медицинского персонала, борющегося с COVID-19. В гостинице ремонтные работы будут завершены к концу следующей недели, сообщил Игорь Корсаков.

Ранее сообщалось, что врачи Беломорска помещены в обсерватор из-за умершей пациентки с подозрением на коронавирус.