Больницу в Карелии заподозрили в нарушении закона о госзакупках

По теме
Загрузка...
УФАС по Карелии выявило нарушение национального режима при проведении закупки в действиях межрайонной больницы №1.
В апреле межрайонная больница №1 разместила закупку на поставку порошка для приготовления раствора для внутривенного введения с международным непатентованным названием "Меропенем" с начальной ценой контракта 304,2 тысячи рублей, сообщают "Вести Карелии.
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
07.05.2018, 12:16
07.05.2018, 15:37
12.05.2018, 09:06
13.05.2018, 10:00
09.05.2018, 14:26
Аналитика
11.05.2018 13:52
Тема недели
Председатель Петрозаводского городского совета принял участие в торжественной церемонии инаугурации президента, которая состоялась 7 мая.
10.05.2018 15:55
10.05.2018 12:06
07.05.2018 12:16
03.05.2018 12:24
Чтиво
12.05.2018 09:37
Без политики
Константин Райкин - о своем отце, халтуре в театре и знаменитых российских актерах, которых выгнал с курса.
10.05.2018 13:26
08.05.2018 12:55
08.05.2018 12:32
Медиа
11.05.2018 10:48
Комментарии