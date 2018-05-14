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Новости. Экономика
09:36, 14 Мая 2018

Больницу в Карелии заподозрили в нарушении закона о госзакупках

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УФАС по Карелии выявило нарушение национального режима при проведении закупки в действиях межрайонной больницы №1.

В апреле межрайонная больница №1 разместила закупку на поставку порошка для приготовления раствора для внутривенного введения с международным непатентованным названием "Меропенем" с начальной ценой контракта 304,2 тысячи рублей, сообщают "Вести Карелии.

Подробнее читайте в материале издания.

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