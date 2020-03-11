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В Петрозаводске перевозчики прокомментировали действия УФАС после возбуждения дела из-за роста цен на билеты

Новости. Экономика
17:10, 12 Марта 2020
фото: группа "Живой Петрозаводск" / https://vk.com/wall-68154971_106793
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Владельцы маршрутных автобусов прокомментировали действия управления антимонопольной службы, возбудившего против них дело после повышения цен на билеты в столице Карелии.

"Ну открыли дело. Надо дождаться, чем это дело закончится», - заявил руководитель компаний "ТК АвтоПассаж" и ТК "Вираж" Дмитрий Смирнов. 

Смирнов пояснил, что компания намерены оспаривать действия антимонопольщиков.

"Сейчас рано о чем-то говорить. Мы же можем все оспаривать", - добавил он.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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Os
2020-03-12 19:23:16
Если бы они после этого улучшили обслуживание, так это еще ничего. А перевозчики только договорились с мэрией об увеличении интервала движения, да маршрутную сеть привели в соответствии со своими желаниями, чтобы побольше дохода приносила и на окраинах не возить пассажиров. Да и начало движения о его окончание не соблюдается, наверное, и в этом с мэрией договорятся.
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