В Петрозаводске перевозчики прокомментировали действия УФАС после возбуждения дела из-за роста цен на билеты

Владельцы маршрутных автобусов прокомментировали действия управления антимонопольной службы, возбудившего против них дело после повышения цен на билеты в столице Карелии.

"Ну открыли дело. Надо дождаться, чем это дело закончится», - заявил руководитель компаний "ТК АвтоПассаж" и ТК "Вираж" Дмитрий Смирнов.

Смирнов пояснил, что компания намерены оспаривать действия антимонопольщиков.

"Сейчас рано о чем-то говорить. Мы же можем все оспаривать", - добавил он.

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