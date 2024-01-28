Больницу в Петрозаводске проверили после сообщения о минировании

Специалисты по безопасности, полиция и кинологи проверили помещения больницы после сообщения о минировании.
Очередное сообщение о минировании поступило утром, 29 января, в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. Об этом рассказали в официальном паблике медучреждения.
В больницу прибыли специалисты по безопасности, полиция, кинологи. Сотрудники ведомств проверили помещения больницы, подозрительных вещей и пакетов не обнаружили. Информация оказалась ложной, сообщили в больнице.
РБ СЭМП работает в обычном режиме.
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