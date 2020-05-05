Больницы и поликлиники продезинфицировали в одном из городов Карелии (ФОТО)

Пожарно-спасательная часть Костомукши провела ряд профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций, сообщили в МЧС Карелии.

Произведена обработка остановочных павильонов общественного транспорта, зданий объектов здравоохранения (больниц, поликлиник). Обработка производилась при помощи распылителей, путём нанесения химического реагента на все конструкции павильона. По истечении установленного срока реагент был смыт проточной водой из пожарной цистерны.

Специалисты МЧС России по Карелии продолжают оказывать помощь органам местного самоуправления в проведении дезинфекции наиболее сложных в санитарно-эпидемиологическом отношении объектов с массовым пребыванием людей.

Для дезинфекции используется мобильный комплекс специальной обработки. Он предназначен для транспортных средств, местности и помещений. Обработка хлоросодержащими веществами абсолютно безопасна как для взрослого населения, так и для детей.

Ранее ж/д вокзал Петрозаводска продезинфицировали с помощью "Иглы".