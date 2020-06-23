890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Девушка сбежала из магазина в Петрозаводске с коньяком за 16 тысяч рублей 5
23.06.2020 17:20
Мигрантов-нелегалов начали выдворять из Карелии 2
23.06.2020 18:40
Российский омбудсмен отправит сотрудника своего аппарата на суд по "делу Дмитриева" 13
23.06.2020 16:49
На пути объединения двух соседних поселений в Карелии оказался глава Сортавалы 11
23.06.2020 12:14
В Петрозаводске завершился ремонт первого фасада здания с применением антивандального покрытия (ФОТО) 9
23.06.2020 14:45

Больницы Карелии пополнились 14 новыми больными с пневмонией

Новости. Общество
08:55, 24 Июня 2020
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив
Загрузка...

Уже более 700 человек госпитализировали с диагнозом "внебольничная пневмония", сообщили в Оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 707 пациентов, 60 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

В больницы за сутки попали 14 новых больных.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
19.06.2020, 13:57
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей
17.06.2020, 16:31
Женщина погибла на лесном озере в Карелии

Аналитика

23.06.2020 12:13
Политкухня
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
Глава города не подписывает документы об объединении поселений, а депутаты горсовета не назначают дату выборов нового руководителя муниципалитета.
"Изжога после ягодного бизнеса"
22.06.2020 15:31
"Болит душа за каждого пациента"
19.06.2020 12:31
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 20
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Вся аналитика

Чтиво

22.06.2020 12:30
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Билет в одну сторону 3
17.06.2020 11:49
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»