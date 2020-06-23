Больницы Карелии пополнились 14 новыми больными с пневмонией

Уже более 700 человек госпитализировали с диагнозом "внебольничная пневмония", сообщили в Оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 707 пациентов, 60 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

В больницы за сутки попали 14 новых больных.



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.