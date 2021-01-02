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Больные коронавирусом поступают в праздники в инфекционную больницу семьями, сообщил глава Минздрава

Новости. Общество
16:59, 03 Января 2021
фото: Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о пациентах Республиканской инфекционной больницы.

Глава Минздрава побывал сегодня в Республиканской инфекционной больнице, где сейчас находятся 229 пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

"За минувшие сутки для оказания медицинской помощи обратились 67 человек. Треть из них госпитализирована в РИБ. Очевидно, что преимущественные пути распространения ковида в дни новогодних праздников - бытовой и семейный. Это подтверждается тем, что большая часть обратившихся - из семейного контакта по коронавирусной инфекции, в больницу такие пациенты поступают семьями по 2-3 человека", - пишет Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

По словам министра, работа инфекционной больницы организована в штатном режиме, все возникающие проблемы решаются оперативно.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 29 тысячам. За сутки выявлено 323 новых случая COVID-19.

 

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