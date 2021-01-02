Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 29 тысячам

За сутки в республике выявлено 323 новых случая COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 323 человек. Из этого числа заболевших – 297 человек, из них 62 имеют симптомы средней тяжести, 4 – в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии инфекция выявлена в республике у 28936 человек.

За сутки выздоровели еще 422 человека. Всего справились с болезнью уже 22407 пациентов.

Тестов на коронавирус за сутки сделано 926.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4603,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2189,2 случая, по Северо-Западу – 3571,4.

Напомним, за минувший сутки жертвами коронавируса стали 70-летняя жительница поселка Пиндуши и 72-летний петрозаводчанин. Всего от коронавируса в Карелии умерли 168 человек.