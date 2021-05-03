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Больные коронавирусом продолжают умирать в Карелии – скончались уже 480 человек

Новости. Общество
09:28, 04 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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За сутки в Карелии зарегистрировано еще три смерти, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице умер житель Петрозаводска 1954 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончались петрозаводчанин 1940 года рождения и жительница Кондопоги 1964 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

За время пандемии в Карелии умерло 480 ковидных больных.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 41 человека. Из этого числа заболевших – 40 человек, из них 10 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 45929 человек.

Выздоровели 44022, за сутки выписаны по выздоровлению 56 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7479,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3292,5 случая, по Северо-Западу – 5771,3.

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