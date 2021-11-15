Больных детей в Карелии будут лечить музыкой кантеле

После Нового года в Карелии стартует практический этап проекта по кантелетерапии, сообщили в Минкультуры республики.

Проведена организационная и подготовительная работа для запуска практической части проекта «Кантелетерапия как инструмент творческого развития детей с ограниченными возможностями здоровья на основе традиционной музыкальной культуры Карелии».

Разработана программа семинаров и творческих лабораторий. Создан логотип проекта. В мастерской по изготовлению национальных инструментов ансамбля «Кантеле» производятся 5-струнные кантеле.

Впереди участников проекта ждут несколько месяцев содержательной, интенсивной и, самое важное, социально значимой деятельности, направленной на изучение уже существующих и поиск инновационных форм и методов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья через музыку и импровизацию.

Своими знаниями в этой области с участниками поделится Сергей Стангрит — создатель авторской методики музыкальной терапии, которая успешно применяется в Карелии более 20 лет.

Организаторы проекта уверены — совместная работа музыкантов и педагогического сообщества позволит создать инновационную среду для творческого развития и профессиональной подготовки музыкальных педагогов, апробации методик по использованию возможностей музыкальной национальной традиции в профессиональной деятельности, а также будут реализованы идеи, которые сделают жизнь юных жителей Карелии интереснее, ярче и лучше.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ведущий партнёр проекта — Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле».