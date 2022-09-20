Большая часть отремонтированных дорог в Петрозаводске успешно прошла приемку

Большая часть восстанавливаемых в этом году дорожных объектов карельской столицы принята, сообщают региональные власти.

В Петрозаводске продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Основные работы сейчас развернулись на улице Анохина. Комапния «АБЗ-Дорстрой» занимается там установкой бортового камня и устройством тротуаров. Кроме того, подрядчик устраняет замечания на улицах Федосовой и Фридриха Энгельса, а также на Родниковом проезде. Об этом информирует Минтранс со ссылкой на мэрию столицы Карелии.

На большинстве объектов работы уже приняты, зявляют в Минтрансе. Речь идет про улицы Лыжная, Генерала Фролова, Питкярантская, Красная, Железнодорожная, Щербакова и Карельский проспект. В ближайшее время планируется представить к сдаче улицы Володарского, Заводская и Машезерская. Работы принимают после прохождения необходимых лабораторных исследований и экспертиз.

По информации Минстроя, в этом строительном сезоне, благодаря опережению графика, подрядчик восстанавливает дороги, которые планировалось привести в порядок в следующем году.