Больше 60 выстрелов грянули под Петрозаводском: пьяный лихач спровоцировал погоню со стрельбой

У нарушителя будет время подумать о жизни - его арестовали на 10 суток.

Опасное вождение обернулось для петрозаводчанина арестом на 10 суток.

О том, как разворачивались события, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Услышав требования полицейских об остановке, водитель не остановился, а попытался скрыться.

Инцидент произошёл вечером в среду, 4 декабря, на автодороге «Чална — Верховье — Шуя». Услышав требования полицейских об остановке, водитель не остановился, а попытался скрыться. Проехав на красный сигнал светофора на ул. Чапаева в Петрозаводске, он выехал из города и помчался в сторону поселка Чална-1 Прионежского района.

Чтобы остановить лихача, автоинспекторы применили огнестрельное оружие, совершив более 60 выстрелов.

Автомобиль преследовали три экипажа ДПС. Уходя на автомобиле от полицейских, 51-летний житель Петрозаводска повредил спецмашины ГАИ, пытаясь «бортировать» их на своем пути.

В результате погони водитель трижды оставил место ДТП.

Все правонарушения явились основанием для оформления протоколов после задержания.

Водителя доставили мировому судье судебного участка № 15 Петрозаводска.



Было установлено, что петрозаводчанин находился в состоянии алкогольного опьянения — алкотестер показал 0,70 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В суде водитель затруднился объяснить причины нарушения закона, однако вину в совершении правонарушения признал.



Постановлениями мирового судьи водитель признан виновным, ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.



Петрозаводчанин отбывает наказание в спецприёмнике, отметили в источнике.



