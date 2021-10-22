Больше месяца дорожники не могут отремонтировать асфальт над провалившимся люком в Петрозаводске

Водители интересуются у властей Петрозаводска, когда подрядчик отремонтирует участки дорог на Лесном проспекте и на улице Красной.

На Лесном проспекте знак, предупреждающий о проведении дорожных работ, стоит уже больше месяца над провалившимся люком, и каждый день поток машин объезжает его, создавая затор на дороге.

На улице Красная, у ворот СИЗО огромная яма с камнями просто вызывает ужас у автомобилистов, которые вынуждены выезжать на встречную полосу, чтобы не провалиться в нее.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликован пост с вопросом от водителя: ликвидируют ли дорожные проблемы до зимы?

«Вот стало интересно: сроки заделки дорожных гадостей вроде бы определены в законах, и эти сроки не очень велики, — написал автор поста. — Тем не менее на наших улицах полно всяких сюрпризов, которые никого, кроме водителей, подолгу не беспокоят. Понятно, что надо искать собственников, оформлять документы, понуждать подрядчика к действиям и так далее. Но тем временем близятся зима, снега, дожди, околонулевые температуры и прочие сезонные радости, которые явно не способствуют качественному ремонту. Может быть, обнаруженные и требующие быстрого ремонта проблемные места ремонтировать сразу из каких-то резервных фондов, а потом, пользуясь отремонтированной дорогой, заниматься перекладыванием бумажек и поиском того, с кого взыскать потраченное?»