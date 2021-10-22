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Больше месяца дорожники не могут отремонтировать асфальт над провалившимся люком в Петрозаводске

Новости. От читателей
09:27, 22 Октября 2021
фото: © Паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Водители интересуются у властей Петрозаводска, когда подрядчик отремонтирует участки дорог на Лесном проспекте и на улице Красной.

На Лесном проспекте знак, предупреждающий о проведении дорожных работ, стоит уже больше месяца над провалившимся люком, и каждый день поток машин объезжает его, создавая затор на дороге.

На улице Красная, у ворот СИЗО огромная яма с камнями просто вызывает ужас у автомобилистов, которые вынуждены выезжать на встречную полосу, чтобы не провалиться в нее.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликован пост с вопросом от водителя: ликвидируют ли дорожные проблемы до зимы?

«Вот стало интересно: сроки заделки дорожных гадостей вроде бы определены в законах, и эти сроки не очень велики, — написал автор поста. — Тем не менее на наших улицах полно всяких сюрпризов, которые никого, кроме водителей, подолгу не беспокоят. Понятно, что надо искать собственников, оформлять документы, понуждать подрядчика к действиям и так далее. Но тем временем близятся зима, снега, дожди, околонулевые температуры и прочие сезонные радости, которые явно не способствуют качественному ремонту. Может быть, обнаруженные и требующие быстрого ремонта проблемные места ремонтировать сразу из каких-то резервных фондов, а потом, пользуясь отремонтированной дорогой, заниматься перекладыванием бумажек и поиском того, с кого взыскать потраченное?»

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Комментарии

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Leopol'd
2021-10-22 10:50:02
УФСИН свой ремонт завершил, на остальное им плевать. А мэрия замечание силовикам сделать не рискует. Им ещё там жить (прим. Боднарчук)
NEZITIC
2021-10-22 10:36:50
сразу видно, что Заозерному М. делать нечего, его посты - одно нытьё
User
2021-10-22 09:36:26
Дорожники, видимо, строят виадуки, развязки и тоннели согласно нового генплана. Не до люков им.
Кир
2021-10-22 10:41:44
User, тебе что, нытик из мегаполиса? Сторожи, не отвлекайся. Судьба такая - ныть будешь всю жизнь.
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