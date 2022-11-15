Журналист Карелии, блогер Наталья Ермолина сообщила об отъезде из России.

«Я уехала из России. Это решение было быстрым. Я раздала все вещи и уехала с одним чемоданом в Черногорию, здесь сняла одну комнату за 200 евро в месяц до сезона и выдохнула. У меня практически нет денег. Потому что все ушло на билеты. Но у меня есть разные подработки, проекты и уйма предпенсионного обаяния. А главное, чем я наслаждаюсь вот уже с 7 ноября — это ощущение полной безопасности. Когда больше не вскакиваешь в ужасе на каждый подозрительный шум, думая, что тебе выпиливают дверь», - написала Наталья на своей странице в соцсети.