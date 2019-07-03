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Новости. Общество
21:05, 03 Июля 2019
фото: © Антон Вергун/ТАСС

Больше половины россиян довольны качеством услуг ЖКХ, заявляет ВЦИОМ

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Работой жилищно-коммунальных служб удовлетворен каждый второй респондент (49%). При этом примерно 43% граждан не знают, какая управляющая компания обслуживает их дом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет "Коммерсантъ".

На работу жилищных служб пожаловались 30% россиян. По их мнению, за год стало хуже с вывозом мусора (21%), текущим ремонтом жилья (17%), холодным (12%) и горячим (9%) водоснабжением, отоплением (10%) и электроснабжением (9%). Однако большинство опрошенных считают, что в этих сферах за год не произошло значимых изменений.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 1 июля 2019 года. В нем участвовали россияне от 18 лет (1600 респондентов). Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Ранее стало известно, что в России второй раз за год повысились тарифы на коммунальные услуги — на 2,4% (в среднем по стране). Решение было принято в связи с повышением НДС с 18% до 20%. В январе тарифы индексировали на 1,7%.

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