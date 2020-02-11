Больше половины стоимости школьных завтраков в Карелии "идет мимо тарелки"

Горячие завтраки, которые получают школьники в Карелии, в среднем стоят около 70 рублей, но на продукты уходит меньше половины этой суммы.

Такие расчеты сегодня были приведены на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Представители власти и бизнеса обсуждали вопрос о выполнении поручения президента РФ об организации бесплатного горячего питания младших школьников.

"Это очень большой вопрос, сколько реально попадает детям в тарелку…", заявила депутат Эмилия Слабунова.

Какие суммы "попадают детям в тарелку", и куда деваются остальные деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".