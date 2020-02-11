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Больше половины стоимости школьных завтраков в Карелии "идет мимо тарелки"

Новости. Общество
13:14, 12 Февраля 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Горячие завтраки, которые получают школьники в Карелии, в среднем стоят около 70 рублей, но на продукты уходит меньше половины этой суммы.

Такие расчеты сегодня были приведены на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Представители власти и бизнеса обсуждали вопрос о выполнении поручения президента РФ об организации бесплатного горячего питания младших школьников.

"Это очень большой вопрос, сколько реально попадает детям в тарелку…", заявила депутат Эмилия Слабунова.

Какие суммы "попадают детям в тарелку", и куда деваются остальные деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
олег
2020-02-12 14:38:34
Пенсионеров и ветеранов обирают, детей объедают...... и это все депутаты видимо хотят проявить заботу чтоб дети принесли горшки к туалетной бумаге председателю ЗС. РК......
zanoza
2020-02-12 14:18:11
На школьных завтраках всегда зарабатывали предприимчивые бизнесмены, хотя бы вспомнить В.Попова, который также начинал свой бизнес со школьных завтраков. Помните чем кормили наших детей в школах? Сейчас бизнесмены не лучше, а даже хуже, безнаказанность и вседозволенность всех испортила.
кир
2020-02-12 14:12:39
Не едят школьную еду многие дети. Видимо, отвратительная она. И не без воровства приготовителей пищи. Идут в магазин и берут чипсы.
Вася
2020-02-12 14:06:07
Главное ,это стабильность.
новый
2020-02-12 13:52:26
Очень большой вопрос сколько госдеповских печенек попадает в тарелку Слабуновой ?
Гость
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