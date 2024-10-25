Больше половины жителей Петрозаводска поддержали пожизненный запрет на продажу никотина молодежи

Петрозаводчане поддержали инициативу минздрава о пожизненном запрете продажи никотиносодержащей продукции тем, кому сейчас нет 15 лет.

В Минздраве России предложили ужесточить торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией и запретить ее продажу всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. В сервисе по поиску работы Superjob опросили экономически активных жителей Петрозаводска, чтобы узнать, как они относятся к подобной и инициативе.

Как выяснилось, 53% опрошенных поддерживают ее. Женщины при этом высказывались «за» чуть чаще мужчин. Наиболее активно запрет поддержали горожане в возрасте от 35 до 45 лет.

А вот 16% опрошенных высказались против подобного запрета, указав, что, будучи взрослыми, люди должны будут самостоятельно решать свою судьбу. Кроме того, запрет может породить «черный рынок».