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Большие скидки: магазин "Новая пара" проводит летнюю распродажу

Новости. Экономика
14:47, 14 Июля 2020
фото: © ТРЦ "Тетрис"
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Магазин "Новая пара", расположенный в ТРЦ "Тетрис", обновил коллекцию.

Теперь в ассортименте лентяя обувь на любой вкус и цвет: ботинки, туфли, сандалии, кроссовки лодочки и многое другое. Здесь каждый сможет для себя подобрать нужную пару: для офиса, прогулок по паркам и для романтических свиданий.

А самое приятное – на летние модели скидка до 40%!

В отделе "Новая пара" вы найдете дизайнерские коллекции от известных брендов. Среди них всем известный Ralf Ringer, который использует передовые технологии комфорта и натуральную кожу.

Благодаря высокому качеству материалов и удобной колодке вы будете чувствовать себя комфортно в течение всего дня!

Приходите в обувной магазин "Новая пара", который расположен на 2 этаже ТРЦ "Тетрис". В отделе проходит распродажа летней коллекции. Скидки до 40%! Приветливый персонал поможет подобрать стильную и качественную обувь и сделать процесс покупки более комфортным.

На правах рекламы

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