12:14, 04 Апреля 2019
Большинство безработных в Карелии не обращается в службы занятости – статистика
Новости по теме
Загрузка...
Общая безработица в Карелии в 2018 году превысила уровень регистрируемой безработицы в 4,6 раза из-за того, что большинство незанятых граждан не обращается за помощью в службы занятости.
Об этом говорится в статистическом бюллетене о ситуации на рынке труда в Карелии, выпушенном Центром обучения и мониторинга трудовых ресурсов. Согласно документу, уровень общей безработицы в Карелии в прошлом году составил 8,7%, а регистрируемой – 1,9%.
Такой разрыв во многом объясняется несоответствием возможностей органов службы занятости и ожиданий безработных граждан, пишут "Вести Карелии" со ссылкой на исследование.
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
31.03.2019, 20:40
31.03.2019, 12:58
28.03.2019, 20:20
29.03.2019, 21:30
29.03.2019, 07:25
31.03.2019, 19:40
Аналитика
03.04.2019 16:01
Капитал
Жительница карельской деревни Войница потребовала отменить министерский приказ о формировании рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто.
03.04.2019 13:39
01.04.2019 09:27
29.03.2019 11:41
28.03.2019 14:24
Чтиво
02.04.2019 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
02.04.2019 09:11
01.04.2019 13:46
29.03.2019 10:00
Медиа
29.03.2019 16:21
Опрос
Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?
Комментарии