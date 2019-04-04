Большинство безработных в Карелии не обращается в службы занятости – статистика

Общая безработица в Карелии в 2018 году превысила уровень регистрируемой безработицы в 4,6 раза из-за того, что большинство незанятых граждан не обращается за помощью в службы занятости.

Об этом говорится в статистическом бюллетене о ситуации на рынке труда в Карелии, выпушенном Центром обучения и мониторинга трудовых ресурсов. Согласно документу, уровень общей безработицы в Карелии в прошлом году составил 8,7%, а регистрируемой – 1,9%.

Такой разрыв во многом объясняется несоответствием возможностей органов службы занятости и ожиданий безработных граждан, пишут "Вести Карелии" со ссылкой на исследование.

Подробнее читайте в материале издания.