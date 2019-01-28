Большинство читателей "Столицы на Онего" ощутили рост цен в новом году

Участники опроса "Столицы на Онего" ответили, ощутили ли они рост цен в новом году.

В опросе приняли участие 1340 человек, из которых большинство – 1072 (80%) честно сказали, что в новом году они ощутили рост цен на все – и на товары, и на услуги.

Меньшее количество респондентов – 200 человек (15%) признались, что для них раньше все было дорого.

А вот 49 участников опроса (3%) пока не заметили роста цен.

И лишь 14 читателей "Столицы на Онего"(1%) сообщили, что хорошо зарабатывают, поэтому не смотрят на цены.