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Большинство оштрафованных за нанесение вреда природе Карелии оказались туристами из других регионов

Новости. Общество
12:06, 21 Января 2022
фото: © pixabay.com

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Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Карелии в 2021 году оштрафовала 33 человека за нанесение вреда природе.

Об этом сообщил директор учреждения Николай Палагичев на заседании профильного комитета парламента Карелии.

По его словам, административные дела были возбуждены по ст. 8.39 КоАП РФ — «нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». К виновным были применены штрафные санкции на сумму 66 тыс. рублей.

«Нарушителями были не местные люди, проживающие в республике Карелия. Наибольшую нагрузку в этом отношении испытывали территории заказника „Муромского“, природного парка „Валаамский архипелаг“, несколько дел было возбуждено по нарушениям режима охраны рекреационной территории озера Лососинное», — пояснил Палагичев.

По его словам, в 2021 году число таких административных дел выросло более чем в 3 раза по сравнению с 2019 годом.

 

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