Большинство жителей Карелии поддерживают идею работы подростков

Опрос показал, что жители республики одобряют официальное трудоустройство подростов с 14 лет без разрешения органов опеки.

Большинство — 62% — жителей республики высказались за упрощение трудоустройства подростков, в частности, за разрешение официально работать с 14 лет без согласия органов опеки. Такими оказались итоги опроса службы исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Против этого выступили 31% опрошенных, остальные затруднились ответить. Характерно, что чаще всего такую инициативу поддерживали сами подростки: за упрощение процедуры высказались 65% респондентов в возрасте до 18 лет.

Также 62% опрошенных рассказали, что работать они начали до 18 лет, причем большинство из них объяснили это стремлением к финансовой независимости и желанием накопить деньги на определенную цель. Еще 33% начали работать до 25 лет, и, наконец, 5% опрошенных сделали это позже или до сих пор не имеют опыта работы.

В целом, абсолютное большинство, 90% опрошенных, начавших работать в подростковом возрасте, согласились с тем, что это стало положительным опытом.