Большинство жителей Петрозаводска связали кредит с долговой ямой

Число разделяющих подобное мнение петрозаводчан — одно из самых высоких за последние 16 лет.
Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос, в котором приняли участие представители экономически активного населения карельской столицы. У петрозаводчан поинтересовались их отношению к кредитам.
Как выяснилось, за последние полгода кредитом пользовался каждый третий петрозаводчанин. Чаще всего в долг у банка брали опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет.
При этом 62% жителей Петрозаводска согласились с тем, что кредит — это путь в долговую яму.
Не согласились с этим лишь 17% опрошенных. Они посчитали кредит отличной возможностью приобрести желаемое. При этом те, кто пользуется кредитами, относятся к ним гораздо более положительно.
Также негативное отношение к кредитам более характерно для опрошенных младше 34 лет. Женщины относятся к кредитам позитивнее, чем мужчины.
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