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Большую елку посадят на площади в одном из самых крупных микрорайонов Петрозаводска

Новости. Общество
07:40, 23 Января 2023
фото: администрация Петрозаводска

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Куратор Древлянки Юлия Мизинкова рассказала о реконструкции Почтовой площади в микрорайоне.

На своей странице в соцсети Юлия Мизинкова написала, что как куратор микрорайона Древлянка она хорошо знает проблематику Почтовой площади.

«Сегодня это неорганизованное пространство с несанкционированной торговлей, брошенным, разукомплектованным транспортом, отсутствием элементов рекреационной инфраструктуры», - рассказала Мизинкова.

Как отметила заместитель главы Петрозаводска, по многочисленным обращениям населения в 2023 году планируется благоустройство площади по концепции архитектора Александра Савельева с устройством покрытия из брусчатки, освещения, установкой скамеек и урн.

В центре, по словам Юлии Мизинковой, посадят крупномерную ель, которую можно будет нарядить уже к следующему Новому году!

«Если есть предложения, чем ещё можно разнообразить популярное общественное пространство, обязательно сообщите», - обратилась к горожанам куратор Древлянки.

Ранее сообщалось, как преобразится Почтовая площадь на Древлянке.

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