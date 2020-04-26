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Бомбоубежища Карелии украсят граффити

Новости. Общество
14:56, 27 Апреля 2020
фото: © pixabay
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Граффити и стрит-арт-объекты украсят четыре карельских города, сообщили в Минкультуры Карелии.

В Петрозаводске, Суоярви, Сортавале и Кондопоге будут работать над проектом "Арт-убежище", благодаря которому в общей сложности 20 городских объектов уже в этом году приобретут новый вид.

Команда проекта подготовит в качестве объектов для создания стрит-арт произведений старые послевоенные бомбоубежища, инфраструктурные и инженерные объекты.

В рамках проекта пройдет конкурс эскизов, в котором смогут принять участие все желающие художники и дизайнеры, как начинающие, так и профессионалы. 

Проект также решает юридические проблемы, с которыми уличное искусство сталкивается постоянно.

Работы в рамках проекта начнутся сразу после улучшения в Карелии эпидемиологической обстановки, а пока авторы проекта призывают всех желающих попробовать свои силы в стрит-арте, а также всех заинтересованных собственников инфраструктурных объектов и сооружений принимать участие в проекте.

Связаться с организаторами можно через официальную группу Центра народного творчества и культурных инициатив Карелии в социальной сети "ВКонтакте"  либо по электронной почте sargon-old@mail.ru.

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