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Новости. Общество
12:14, 27 Августа 2018

Бомбоубежища Петрозаводска планируется передать бизнесу

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Администрация столицы Карелии планирует передать в пользование предпринимателям помещения пяти бомбоубежищ.

Это следует из проекта постановления, направленного администрацией в Петросовет. Согласно документу, предлагается внести бомбоубежища в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2018-08-27 13:33:07
А Закон о гражданской обороне уже не действует?
Саныч
2018-08-27 13:09:38
Кто их ремонтировать будет? Под склад если только задействовать.
Andrey+
2018-08-27 12:48:16
Самое время написать картину маслом: "Гена, Ира и городской прокурор пьют водку в личном бомбоубежище во время атомной бомбардировки".
Кирюха непутёвый
2018-08-27 12:28:25
С дуба то не упали в мэрии . То есть во время войны коммерсанты будут решать кого туда пускать и за какие деньги . Однако ,Бизнес на крови . Россия такого бреда ещё не видела .
Гость
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