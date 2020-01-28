Бомж обгорел на пожаре в Петрозаводске

Пожар произошел 28 января в Сулажгоре, сообщили в МЧС Карелии.

В 20.36 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 30 человек и 8 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Жуковского,12а. В 21.37 пожар ликвидирован.



Сгорело два подсобных помещения в подвале пятиэтажного дома на площади 5 кв м.



Обгорел 64-летний мужчина без определенного места жительства. У пострадавшего зафиксированы ожоги на площади 30%. Пенсионера доставили в БСМП.



Из горящего дома вывели восьмерых человек, среди которых было двое детей.



Погибших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее пожарные эвакуировали 23 человека из горящего дома в центре Петрозаводска.