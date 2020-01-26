Пожарные эвакуировали 23 человека из горящего дома в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В ночь на воскресенье, 26 января, 28 пожарных тушили загоревшийся жилой дом в центре Петрозаводска напротив мэрии.

Как сообщили в Управлении МЧС Карелии, 26 января в 00:18 произошел пожар в квартире дома №4 по проспекту Ленина.

К ликвидации пожара привлекались 28 человек и 8 единиц техники. Из горящей "сталинки" были эвакуированы 23 человека, двоих выводили на улицу с применением дымозащитных масок.

В результате пожара в квартире выгорела комната площадью 15 кв.м.

Пострадавших и погибших нет.

Ранее сообщалось, что дом, в котором произошел пожар, находится напротив мэрии Петрозаводска, на первом этаже здания расположено множество магазинов.



