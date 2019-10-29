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Новости. Криминал
12:13, 29 Октября 2019
фото: © depositphotos

Бомж обокрал квартиру в Петрозаводске, пока хозяева спали

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В полицию с заявлением о краже обратился житель микрорайона Зарека, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин рассказал, что ночью из его квартиры бы похищен мобильный телефон. Полицейские выяснили, как злоумышленник проник внутрь – входная дверь была не заперта. Заявитель предположил, что дети с вечера забыли ее закрыть. Ущерб от хищения превысил 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 31-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что собственного жилья не имеет, и последние несколько дней проживает на улице. Ночью было холодно, он искал открытый подъезд.

Оказавшись в одном из домов, гражданин заметил, что квартира не заперта. Решив, что там можно что-нибудь похитить, он проник внутрь. Хозяева в это время спали. Мужчин украл телефон, который заряжался на кухне. 

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

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