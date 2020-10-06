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Бомж поживился в кафе города бумажников в Карелии

Новости. Криминал
16:24, 07 Октября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив
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Краденые деньги он раздал за долги, а продукты и алкоголь принес к общему столу в компанию, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило заявление о краже.

Неизвестный проник в помещение кафе и похитил оттуда мобильный телефон, продукты питания, алкогольную продукцию и денежные средства из кассы. Ущерб составил 15,3 тыс. рублей.

Полицейские установили, что к произошедшему причастен 36-летний мужчина без определенного места жительства. По его словам, проходя мимо кафе, он наудачу попробовал вскрыть дверь. Она поддалась, он проник внутрь.

Похищенные деньги мужчина использовал, чтобы раздать долги, а продукты и алкоголь принес к столу в общую компанию. В настоящее время подозреваемый задержан. Часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело.

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