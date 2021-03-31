Бомж-рецидивист украл сумку с деньгами на железнодорожном вокзале в Петрозаводске

В столице Карелии будут судить за кражу 55-летнего мужчину, который успел провести на свободе всего около полугода, сообщили в транспортной полиции города.

В середине февраля этого года 43-летний петрозаводчанин по невнимательности оставил в зале ожидания железнодорожного вокзала Петрозаводска сумку, в которой находились денежные средства в сумме 30 тысяч рублей, документы и банковские карты. Подойдя к вагону для посадки в поезд, мужчина обнаружил пропажу. Он вернулся в зал ожидания, но не нашел сумки. Впоследствии потерпевший обратился с заявлением о пропаже личных вещей к стражам правопорядка.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в зале ожидания вокзала. На них зафиксировано, как неизвестный увидел оставленную на скамейке сумку и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, украл ее.

Стражи порядка установили личность похитителя, им оказался 55 – летний мужчина без постоянного места жительства. Транспортные полицейские по горячим следам задержали обвиняемого на автовокзале Петрозаводск. Приличном досмотре в дежурной части у мужчины нашли 30 тысяч рублей. Все деньги в целости и сохранности возвращены забывчивому петрозаводчанину.

Как выяснилось, обвиняемый уже девять раз привлекался к уголовной ответственности. В последний раз на свободу он вышел в сентябре 2020 года.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

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