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Уроженец Карелии обокрал "нереально красивую" девушку на вокзале в Санкт-Петербурге

Новости. Криминал
13:18, 19 Февраля 2021
фото: © транспортной полиция Санкт-Петербурга
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В Санкт-Петербурге в дежурную часть транспортной полиции обратилась студентка из Казани с заявлением о краже сумочки, сообщили в ведомстве.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении тайного хищения. Им оказался 22-летний уроженец Карелии.

Стражи правопорядка выяснили, что безработный мужчина зашел в центральный зал Московского вокзала, чтобы погреться. В это время он обратил внимание на пару, которые перед отправлением поезда решили посетить кафе. Молодые люди буквально на несколько минут отошли от своих вещей, чтобы рассчитаться за обед. Этим моментом решил воспользоваться злоумышленник. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он совершил кражу женской сумочки и покинул вокзал. Часть личного имущества он присвоил себе, а сумку с паспортом и запиской с комплиментами и извинениями он оставил в ближайшем метро.

Часть похищенного сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли у него дома, остальным мужчина успел воспользоваться по своему усмотрению.

В настоящее время следственным управлением Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии

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врунофф
2021-02-19 13:56:46
Брехня. Это были учения.
кир
2021-02-19 13:31:13
Опозорил Карелию. Как с вами быть? Никто не знает.
Гость
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