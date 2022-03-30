Бомж в Петрозаводске нашел банковскую карту и неделю радовал себя водкой

Женщина, потерявшая карту, только через 6 дней обратилась в полицию, потому что думала, что это она совершает покупки, рассказали в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 38-летняя горожанка.

Горожанка пояснила, что обнаружила списание средств со счёта и утерю банковской карты. Она сообщила об этом только через 6 дней после потери. Каждый день заявительница получала смс-оповещения о списании средств, но считала, что это её покупки.

Сотрудники уголовного розыска установили 56-летнего подозреваемого. Он пояснил, что обнаружил банковскую карту у дверей сетевого магазина. Мужчина ведёт асоциальный образ жизни и очень обрадовался находке. На протяжении 6 дней он ежедневно приобретал себе бутылку водки за чужой счёт.

Уголовное дело возбуждено о краже с банковского счёта.