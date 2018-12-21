Боднарчук: Закон о статусе столице – важное событие для Петрозаводска

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук поблагодарил руководство республики, депутатов карельского парламента, общественников и горожан за поддержку в принятии закона о столичном статусе Петрозаводска.

Решение о признании Петрозаводска столицей республики было принято в среду, 19 декабря, на внеочередном заседании карельского парламента.

С инициативой о необходимости разработки республиканского закона выступил председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Идею поддержали руководство республики, города, депутатский корпус, члены общественных организаций и более 36 тысяч петрозаводчан, принявших участие в общегородском опросе.

Боднарчук отметил: "Петрозаводск – это важный административный, общественный и образовательный центр на северо-западе страны. С посещения нашего города для большинства гостей и инвесторов, приехавших издалека, начинается знакомство с северным краем, его культурой, богатой историей и уникальными традициями. Во многом от этого первого взгляда зависит, насколько привлекательной, доброжелательной и интересной может быть Карелия ко всем ее посетившим. Принятие закона "О статусе столицы Республики Карелия" - важное событие для нашего города. Данное решение не только восстанавливает историческую справедливость, но и создает дополнительные условия для решения многих накопившихся проблем, а также способствует развитию нашего города в будущем. Хочу поблагодарить Главу Республики Карелия Артура Олеговича Парфенчикова, депутатов Законодательного собрания, общественников и горожан за оказанную поддержку. Убежден, что проделанная нами совместная работа уже в скором будущем даст плодотворные результаты и будет способствовать решению многих вопросов, волнующих жителей Петрозаводска, а также повышению инвестиционной, экономической и туристической привлекательности столицы Карелии и всего региона".