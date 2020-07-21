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Борьба с коронавирусом помогла легализации экономики, считает глава Управления труда Карелии

Новости. Экономика
15:15, 22 Июля 2020
фото: pixabay
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Пандемия коронавируса вынудила многих предпринимателей вывести из тени свой бизнес, чтобы получить право на государственные меры поддержки.

Об этом заявила руководитель Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова в эфире телеканала "Россия 24. Карелия", комментируя работу властей по поддержке бизнеса в период эпидемии.

"Мы еще и каким-то опосредованным образом способствовали наведению порядка в кадровом делопроизводстве предпринимателей, к выводу из тени работников, к оформлению с ними трудовых отношений…", - сказала Фролова.

Она пояснила, что получить меры поддержки предприниматели могут при выполнении определенных условий.

Как это связано с теневой экономикой, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2020-07-22 15:25:09
Что ни высокий чинуша . то выдаёт какой то бред . Кого и набрали в органы власти . совсем не понятно .
zanoza
2020-07-22 15:23:48
С чего же это такие умозаключения? Поддержка оказана далеко не всем, а только избранным , так зачем же из "тени" выходить, когда экономическая обстанока этому не способствует.
Гость
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