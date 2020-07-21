Борьба с коронавирусом помогла легализации экономики, считает глава Управления труда Карелии

Пандемия коронавируса вынудила многих предпринимателей вывести из тени свой бизнес, чтобы получить право на государственные меры поддержки.

Об этом заявила руководитель Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова в эфире телеканала "Россия 24. Карелия", комментируя работу властей по поддержке бизнеса в период эпидемии.

"Мы еще и каким-то опосредованным образом способствовали наведению порядка в кадровом делопроизводстве предпринимателей, к выводу из тени работников, к оформлению с ними трудовых отношений…", - сказала Фролова.

Она пояснила, что получить меры поддержки предприниматели могут при выполнении определенных условий.

Как это связано с теневой экономикой, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".