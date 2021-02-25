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Режим работы светофора на перекрестке в Петрозаводске снова изменится

Новости. Общество
18:20, 26 Февраля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Светофоры на пересечении улицы Правды и проспекта Александра Невского заработают в новом режиме, информируют в администрации Петрозаводска.

Изменения, которые начнут действовать со следующей недели, призваны увеличить пропускную способность перекрёстка.

С 1 марта планируется в новом режиме запустить светофоры на пересечении улицы Правды и проспекта Александра Невского. На перекрёстке введут совмещённые фазы движения водителей и пешеходов, при повороте транспорта направо. Переход проезжей части по диагонали на перекрёстке будет запрещён. В целях обеспечения безопасности светофоры оснащены дополнительными секциями для предупреждения водителей о движении пешеходов.

Кроме того, на переходах установлены дополнительные аншлаги, информирующие о введении нового режима работы светофора. Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрёстка и сократить время заторов на данном участке.

Администрации Петрозаводска просит горожан быть внимательными, руководствоваться сигналами светофора, установленными знаками и положениями ПДД.

Напомним, ранее уже меняли режим работы светофора на проспекте Александра Невского.

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